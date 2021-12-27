Тренер Макгрегора: уверен, Конор хотел бы увидеть Альдо с чемпионским поясом UFC

Джон Кавана, тренер Конора Макгрегора, дал комментарий по поводу бразильца Жозе Альдо, который в полулёгком дивизионе сейчас имеет серию из трёх побед.

«Уверен, что много говорил об этом в то время, но, возвращаясь назад, я был большим поклонником WEC. И если вы фанат WEC, то вы одержимы Альдо. Он был первым парнем из ММА с ударной техникой, который просто уничтожал грэпплеров. Поэтому я пытался многому научиться у него. Скажу больше, я следил ещё и за его тренером во времена, когда он был спортсменом.



Так что не было никого, кто был бы большим фанатом этой команды и Альдо в частности, чем я. И в преддверии этого боя с Конором на UFC 194 у меня было много бессонных ночей, когда я смотрел на эти удары ногами, его защиту от тейкдаунов, скорость, технику. И я немного сожалею о том, как прошёл тот бой, потому что хотел бы увидеть столкновение стилей.

Но посмотрите, что сделал Альдо после серии неудач. Он вернулся полностью обновлённым в своей весовой категории и выглядит на мировом уровне. Он выглядит как победитель чемпиона. И если он получит бой с Диллашоу, я думаю, мы увидим, насколько далеко он продвинулся с тех пор, когда на нём начали ставить крест.



Я уверен, что Конор, как и я, хотел бы увидеть Альдо с чемпионским поясом UFC», — приводит слова Каваны MMA Fighting.