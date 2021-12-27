Исмаилов: Емельяненко, который был в бою со мной, и сейчас — два разных Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов считает, что Александр Емельяненко был хорошо готов к поединку с ним, в отличие от последующих боёв Александра.



«Емельяненко, который был тогда, и сейчас — это два разных Емельяненко. Тогда Емельяненко в «Ахмате» готовился — он не мог быть неподготовленным. Ребята, которые тренируются в «Ахмате», не могут быть неподготовленными, они очень хорошо подходят к вопросу. Меня никто не сможет убедить, что человек поехал в «Ахмат» готовиться и плохо был готов. Он был готов очень хорошо.



Сейчас то, что мы видим, с Марсио Сантосом и так далее — это уже немного другой Емельяненко. После меня это другой Емельяненко. Как продолжалась его карьера после поражения от меня, уже не имеет значения.



Например, Конор Макгрегор нокаутировал Жозе Альдо в первом раунде. После этого Альдо достаточно много проигрывал. Но мы же не говорим, что Конор у мешка выиграл. Мы понимаем, что до этого Альдо много противостояний, шел десять лет без поражений и множество раз защитил титул. Мы только на это смотрим», — цитирует Исмаилова «Спорт-Экспресс» со ссылкой на «инстаграм» бойца.