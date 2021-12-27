Нганну назвал «манипуляцией» видео их спарринга с Сирилем Ганом

Чемпион UFC Фрэнсис Нганну прокомментировал появление видео со спарринга с Сирилем Ганом, на котором Ган выглядит лучше, чем его соперник.



«Когда я увидел эти кадры, моей первой реакцией был смех, потому что я точно знаю, что происходило на тех тренировках. Но вот в чём дело — когда они хотят выделить что-то, всегда выбирают ту часть видео, на которой они хороши. У них много таких видео, потому что они снимали наши тренировки, чтобы продвигать его, его бойцовские навыки и так далее. Было много таких кадров с тех нескольких тренировок. Многие из них так и не вышли и никогда не выйдут, я точно знаю, что они никогда не выйдут.



Это видео делает его лучше в глазах общественности и заставляет меня выглядеть плохо, чтобы доказать, что он мужчина. Иногда меня действительно интригуют эти вещи, то, как они контролируют сознание людей. Насколько легко манипулировать людьми? Они хороши в этом. Но, как я уже сказал, мы оба знаем, что на самом деле», — приводит слова Нганну MMAJunkie.

Права на видео принадлежат UFC. Посмотреть видео можно в «твиттере» UFC on BT Sport.