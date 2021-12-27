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Петр Ян сделал «колесо» и провёл ударную тренировку на парковке

Петр Ян сделал «колесо» и провёл ударную тренировку на парковке
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Временный чемпион UFC в легчайшем весе Пётр Ян показал, как он проводит ударную тренировку на парковке.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке с Алджэмейном Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму.

Последний бой Ян провёл 30 октября на турнире UFC 267 в Абу-Даби, где единогласным решением одолел американского бойца Кори Сэндхагена и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе. Всего на счету россиянина 16 побед в смешанных единоборствах и два поражения.

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