Анатолий Малыхин 28 января проведёт бой за временный титул ONE FC

Боец смешанных единоборств Анатолий Малыхин, выступающий в лиге ONE FC, вернётся в октагон 28 января 2022 года, сообщает пресс-служба лиги. Соперником Малыхина станет белорусский боец Кирилл Грищенко. На кону будет стоять временный титул ONE FC в тяжёлом весе.

Анатолий Малыхин провёл девять поединков в профессиональных смешанных единоборствах, одержав девять побед, все из них были досрочные. Последний поединок Малыхин провёл 24 сентября 2021 года, его соперником был Амир Алиакбари. Бой завершился победой Малыхина нокаутом в первом раунде.



Кирилл Грищенко провёл пять поединков в профессиональных смешанных единоборствах и одержал пять побед. В последний раз в октагон он выходил 29 октября 2021 года, победив Дастина Джойсона единогласным решением судей. Это была первая победа белорусского бойца, одержанная не досрочно.