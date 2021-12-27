Крис Вайдман: наследие Тайрона Вудли было запятнано

Бывший чемпион UFC в среднем весе Крис Вайдман высказался о поединке экс-бойца организации Тайрона Вудли и блогера Джейка Пола.
«Тайрону придётся жить с этим. Похоже, что теперь все сравнивают его с Беном Аскреном. У него больше не будет никаких шансов, точка. Я не знаю, с кем он может подраться, чтобы перекрыть то, что случилось. грустно признавать, но его наследие было запятнано», — цитирует Вайдмана MMAJunkie.
Бой завершился победой Пола нокаутом в шестом раунде. Вудли не сумел взять реванш за предыдущее поражение.
В первом поединке, состоявшемся в конце августа этого года, Джейк Пол одержал победу над Вудли раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74.
Тайрон Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год. За это время он провёл 26 поединков, выиграв 19 из них, а ещё семь закончились для него поражениями. В 2016 году он сумел стать чемпионом промоушена в полусреднем весе, одержав победу нокаутом над Робби Лоулером. В апреле этого года он был официально уволен из UFC.
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