Усик: если я получу все пояса в супертяжёлом весе, я сделаю очень громкое заявление

Украинский боксёр Александр Усик поделился мнением о своём поединке с Энтони Джошуа и потенциальном объединительном бое.



«После победы над Джошуа моя жизнь изменилась, но, конечно же, не изменились мои правила. Я все еще живу по своим стандартам. Я стал более узнаваем. После победы над Джошуа я побывал в нескольких европейских странах. Сейчас мной интересуется гораздо больше людей.



Мысленно я был в хорошей форме до боя с Джошуа, и сейчас я в порядке. Я всегда знал, к чему я стремлюсь. Я шёл прямо к месту назначения. Конечно, всё может измениться, но на данный момент это то, что есть. Победа изменила восприятие меня людьми, и они имеют на это право.



Если я получу все пояса в супертяжёлом весе, я сделаю очень громкое заявление. Я не волнуюсь, будет ли готов Джошуа к реваншу. Александр Усик готов к любой дуэли», — приводит слова Усика Forbes.

Напомним, Усик стал чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO после уверенной победы над Энтони Джошуа единогласным решением судей. После этого Джошуа активировал пункт контракта о возможном реванше и хочет вернуть себе чемпионские пояса. По предварительной информации, второй поединок Джошуа — Усик состоится в феврале-марте 2022 года.