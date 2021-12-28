«Он на сумасшедшей химии». Украинский боксёр жёстко высказался о Сауле Альваресе

Известный украинский боксёр, чемпион мира 2011 года среди любителей Евгений Хитров поделился мыслями об успехах абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса. По его словам, мексиканец наверняка употребляет запрещённые препараты.

«Влияние на профессиональные организации очень простое — кто приносит деньги, тому бои они и санкционируют. Почему Сауль Альварес сейчас дерётся со всеми с кем он хочет, причём в какой вес бы он не поднялся? Потому что он кормит все четыре организации. Я 150% даю на то, что он на такой химии сумасшедшей. Подняться в вес и вырубить Ковалёва…

Его предупреждают, потому что каждая организация направляет проверку. Его предупреждают, когда будет проверка. И он готов, он вовремя химичится и вовремя выводится. Он 100% химичится", — сказал Хитров в интервью, размещённом на канале «Студия бокса Виктора Ялымова».