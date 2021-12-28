Усик: во втором бою со мной Джошуа поменяет всё

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF Александр Усик поделился мыслями о возможном реванше с экс-чемпионом мира Энтони Джошуа. Украине ожидает, что британец в ходе второй схватки предстанет совершенно другим боксёром.
«Беспокоит ли меня, что Джошуа в этот раз попытается меня нокаутировать? Меня не волнует его готовность к бою, Александр Усик готов к любым поединкам. Ожидаю ли я каких-то перемен от Джошуа? Конечно, во втором бою он поменяет всё. Всё будет иначе», — приводит слова Усика Forbes.
Напомним, Усик стал чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO после уверенной победы над Энтони Джошуа единогласным решением судей. После этого Джошуа активировал пункт контракта о возможном реванше и хочет вернуть себе чемпионские пояса.
- 28 декабря 2021
-
02:35
-
02:23
-
02:02
-
00:47
-
00:03
- 27 декабря 2021
-
22:46
-
21:49
-
20:40
-
19:39
-
18:43
-
17:23
-
16:33
-
15:47
-
14:47
-
13:49
-
12:51
-
11:25
-
10:12
-
09:26
-
08:30
-
01:55
-
00:42
- 26 декабря 2021
-
23:46
-
23:37
-
22:39
-
21:49
-
20:28
-
19:39
-
18:45
-
18:13
-
17:08
-
16:47
-
16:08
-
15:08
-
14:25