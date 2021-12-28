Усик: во втором бою со мной Джошуа поменяет всё

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF Александр Усик поделился мыслями о возможном реванше с экс-чемпионом мира Энтони Джошуа. Украине ожидает, что британец в ходе второй схватки предстанет совершенно другим боксёром.

«Беспокоит ли меня, что Джошуа в этот раз попытается меня нокаутировать? Меня не волнует его готовность к бою, Александр Усик готов к любым поединкам. Ожидаю ли я каких-то перемен от Джошуа? Конечно, во втором бою он поменяет всё. Всё будет иначе», — приводит слова Усика Forbes.

Напомним, Усик стал чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO после уверенной победы над Энтони Джошуа единогласным решением судей. После этого Джошуа активировал пункт контракта о возможном реванше и хочет вернуть себе чемпионские пояса.