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Физиев прокомментировал попадание в три номинации в совместном проекте UFC и «Чемпионата»

Физиев прокомментировал попадание в три номинации в совместном проекте UFC и «Чемпионата»
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Боец UFC в лёгком весе Рафаэль Физиев оставил забавный комментарий под одним из постов на странице UFC Russia в «Инстаграме». В записи предлагается выбрать лучший бой года, соответственное голосование лига проводит в совместном проекте с «Чемпионатом». В номинации «Бой года» представлена и схватка Физиева с Бобби Грином. Рафаэль оставил следующий комментарий.

«Э, вот этот Физиев в три номинации попал да. Что за анаконда?», — написал спортсмен.

Соответствующий пост доступен на странице UFC Russia в «Инстаграме».

Отметим, что Физиев также претендует на награду в номинации нокаут года и прорыв года. Предыдущий раз Рафаэль появлялся в октагоне 4 декабря. На турнире в Лас-Вегасе (штат Невада, США) он нокаутировал Брэда Ридделла.

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