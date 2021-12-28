Нганну — про бой с Ганом: я буду тем человеком, который остановит этот хайп

Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну прокомментировал предстоящий бой с временным чемпионом Сирилем Ганом.

«Он хорош и становится только лучше. Нет сомнений, он талантливый боец, поэтому он здесь. Но на данный момент я просто лучше. Я буду тем человеком, который остановит этот хайп, не могу дождаться поединка. Все обсуждают наш бой и хвалят Гана – это смешно», – приводит слова Нганну BJ Penn.

Ранее появилось видео со спарринга двух бойцов, на котором Сириль Ган выглядит лучше. Нганну назвал это видео манипуляцией, заявив, что в действительности всё иначе.

Поединок Нганну и Гана состоится 22 января 2022 года и станет главным боем UFC 270.

Последний поединок Нганну провёл в марте 2021 года, победив Стипе Миочича. Из-за такого простоя в UFC оказались вынуждены организовывать бой за титул временного чемпиона в соответствующем дивизионе. Временным чемпионом стал Сириль Ган, который победил Деррика Льюиса в августе 2021 года.