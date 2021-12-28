Жена Деррика Льюиса рассказала, как боец работал водителем грузовика

Эйприл Льюис, жена знаменитого тяжеловеса UFC Деррика Льюиса, поделилась мнением о достижениях мужа. Напомним, Льюис поздно занялся единоборствами и успел отсидеть срок в тюрьме, прежде чем начал добиваться успехов.
«Мы вместе 13 лет. Я помню его, когда он был водителем грузовика. Это был тяжёлый и честный труд. Сейчас же я очень счастлива и горда тем, чего Деррик добился с тех времён, как он успешен сейчас», — приводит слова Эйприл Льюис ESPN.
В последнем поединке Льюис нокаутировал Криса Докоса уже в первом раунде. Льюис стал новым рекордсменом UFC по количеству нокаутов. На его счету 13 побед, одержанных нокаутом. По этому показателю он опередил Витора Белфорта и Мэтта Брауна, у которых было по 12 побед нокаутом или техническим нокаутом в поединках под эгидой UFC.
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