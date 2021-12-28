Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Жена Деррика Льюиса рассказала, как боец работал водителем грузовика

Жена Деррика Льюиса рассказала, как боец работал водителем грузовика
Комментарии

Эйприл Льюис, жена знаменитого тяжеловеса UFC Деррика Льюиса, поделилась мнением о достижениях мужа. Напомним, Льюис поздно занялся единоборствами и успел отсидеть срок в тюрьме, прежде чем начал добиваться успехов.

«Мы вместе 13 лет. Я помню его, когда он был водителем грузовика. Это был тяжёлый и честный труд. Сейчас же я очень счастлива и горда тем, чего Деррик добился с тех времён, как он успешен сейчас», — приводит слова Эйприл Льюис ESPN.

В последнем поединке Льюис нокаутировал Криса Докоса уже в первом раунде. Льюис стал новым рекордсменом UFC по количеству нокаутов. На его счету 13 побед, одержанных нокаутом. По этому показателю он опередил Витора Белфорта и Мэтта Брауна, у которых было по 12 побед нокаутом или техническим нокаутом в поединках под эгидой UFC.

Бывший уголовник нокаутировал экс-полицейского. И установил рекорд UFC. Видео Бывший уголовник нокаутировал экс-полицейского. И установил рекорд UFC. Видео
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021