Уайт объяснил, почему считает Макгрегора особенным бойцом

Президент UFC Дана Уайт высказался об ирландском бойце смешанных единоборств Коноре Макгрегоре.

«Поверьте мне, я имел дело с тысячей бойцов. Многие говорили мне: «О, это не лучший бой для меня сейчас». Когда Жозе Альдо отказался от боя в 2015 году, вот что он сказал нам: «Мне плевать, кто это будет. Я собираюсь тренироваться. Когда поймёшь, позвони мне и дай знать».

А потом был бой с Нейтом Диазом. Тогда другой бой сорвался и Макгрегор сказал: «Что ж, давай сразимся с Диазом. Нет, я не хочу делать это в промежуточном весе. Если я не буду драться с ним в таком весе, это не имеет значения. Это чушь собачья, если я не буду драться с ним в его весе». Конор Макгрегор был таким парнем с того дня, как он вошёл в эту компанию. Этот парень особенный. Этот парень чертовски особенный», — приводит слова Уайта MMA News.

В настоящее время Макгрегор не участвует в соревнованиях, так как восстанавливается после перелома ноги, который он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником ирландского бойца был бывший временный чемпион лиги в лёгком весе Дастин Порье. Порье одержал победу ещё в первом раунде.