Тедди Атлас: в бою по правилам бокса Камару Усман не победит даже джорнимена

Знаменитый американский тренер по боксу Тедди Атлас поделился мнением о шансах чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана в профессиональном боксе. Напомним, ранее появилась информация, что Усман заинтересован в поединке по правилам бокса с абсолютным чемпионом мира Саулем Альваресом.
«Да, Камару силён физически, вдобавок он неплохой панчер и страйкер. Но мне кажется, его самые сильные стороны проявляются на борцовском ковре. Если вы отправите Усмана в ринг хотя бы с боксёром уровня B или даже опытным джорнименом, то нет, он не победит. Не хочу расстраивать фанатов Камару, но в классическом боксе он не смог бы добиться больших успехов», — приводит слова Атласа MMAJunkie.
Напомним, в последнем поединке Усман победил Колби Ковингтона судейским решением.
- 28 декабря 2021
-
09:40
-
09:05
-
08:51
-
08:44
-
07:10
-
02:56
-
02:46
-
02:35
-
02:23
-
02:02
-
00:47
-
00:03
- 27 декабря 2021
-
22:46
-
21:49
-
20:40
-
19:39
-
18:43
-
17:23
-
16:33
-
15:47
-
14:47
-
13:49
-
12:51
-
11:25
-
10:12
-
09:26
-
08:30
-
01:55
-
00:42
- 26 декабря 2021
-
23:46
-
23:37
-
22:39
-
21:49
-
20:28
-
19:39