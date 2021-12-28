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Тедди Атлас: в бою по правилам бокса Камару Усман не победит даже джорнимена

Тедди Атлас: в бою по правилам бокса Камару Усман не победит даже джорнимена
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Знаменитый американский тренер по боксу Тедди Атлас поделился мнением о шансах чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана в профессиональном боксе. Напомним, ранее появилась информация, что Усман заинтересован в поединке по правилам бокса с абсолютным чемпионом мира Саулем Альваресом.

«Да, Камару силён физически, вдобавок он неплохой панчер и страйкер. Но мне кажется, его самые сильные стороны проявляются на борцовском ковре. Если вы отправите Усмана в ринг хотя бы с боксёром уровня B или даже опытным джорнименом, то нет, он не победит. Не хочу расстраивать фанатов Камару, но в классическом боксе он не смог бы добиться больших успехов», — приводит слова Атласа MMAJunkie.

Напомним, в последнем поединке Усман победил Колби Ковингтона судейским решением.

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