Тедди Атлас: в бою по правилам бокса Камару Усман не победит даже джорнимена

Знаменитый американский тренер по боксу Тедди Атлас поделился мнением о шансах чемпиона UFC в полусреднем весе Камару Усмана в профессиональном боксе. Напомним, ранее появилась информация, что Усман заинтересован в поединке по правилам бокса с абсолютным чемпионом мира Саулем Альваресом.



«Да, Камару силён физически, вдобавок он неплохой панчер и страйкер. Но мне кажется, его самые сильные стороны проявляются на борцовском ковре. Если вы отправите Усмана в ринг хотя бы с боксёром уровня B или даже опытным джорнименом, то нет, он не победит. Не хочу расстраивать фанатов Камару, но в классическом боксе он не смог бы добиться больших успехов», — приводит слова Атласа MMAJunkie.



Напомним, в последнем поединке Усман победил Колби Ковингтона судейским решением.