Дана Уайт был замечен на благотворительной акции

Президент UFC Дана Уайт был замечен в одном из магазинов, в котором он покупал продукты для нескольких семей.
«Турне Даны Уайта «Распространение праздничного настроения» продолжается. Президент UFC Дана Уайт был замечен вчера вечером в магазине Albertsons на углу Чарльстон и Слоун. Он покупал продукты для нескольких семей. Да, я буду рекламировать это, потому что это потрясающе и никто об этом не говорит», — написал один из пользователей «Твиттера».
Публикация доступна в «твиттере» Эндрю Карильо.
Напомним, некоторые бойцы UFC регулярно принимают участие в благотворительных акциях и даже имеют собственные благотворительные фонды. В частности, американский боец Дастин Порье после своих боёв всегда обменивается футболками с соперником, после чего продаёт их, а вырученные деньги отдаёт нуждающимся.
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