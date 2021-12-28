RCC представила официальный постер боя Шлеменко с Исмаиловым

Российская лига RCC лига представила официальный постер боя между экс-чемпионом Bellator Александром Шлеменко и Магомедом Исмаиловым.

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Напомним, Александр Шлеменко провёл в 2021 году два поединка, победив единогласным решением судей соотечественника Артура Гусейнова, а также бразильца Марсио Сантоса.

Магомед Исмаилов последний раз выходил в клетку в октябре 2021 года. Тогда на турнире в Сочи он досрочно проиграл своему принципиальному сопернику Владимиру Минееву, при этом Исмаилов даже потерял сознание. Напомним, это был их второй бой. В октябре 2018 года была зафиксирована спорная ничья. Противостояние Исмаилова и Минеева — одно из самых принципиальных в российской индустрии ММА.