«Макабу — не его уровень». Чавес-младший считает, что Канело не надо драться в крузервейте

Бывший чемпион мира в среднем весе Хулио Сезар Чавес-младший дал комментарий по поводу боя Сауля Альвареса в крузервейте с Илунгой Макабу.
«Я думаю, что Канело — великий боксёр, один из лучших в истории. Не вижу необходимости, чтобы он это делал. Он дрался, чтобы завоевать четыре титула в одном дивизионе, чтобы стать неоспоримым, потому что это делает историю бокса. А теперь он хочет прыгнуть вверх, чтобы драться с парнем из другого дивизиона, у которого нет шансов победить его.
Если хочешь стать лучшим в истории, ты должен идти шаг за шагом, завоёвывая титулы в каждом дивизионе и побеждая лучших. Макабу, даже если он крузервейт, не боец уровня Канело Альвареса, который является одним из лучших в мире», — приводит слова Сезара Чавеса-младшего BoxingScene.
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