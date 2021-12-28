Камбосос устроил опрос в «Твиттере» по поводу своего следующего соперника

28-летний австралийский боксёр Джордж Камбосос устроил опрос в своём «твиттере» по поводу будущего соперника.
«Дэвин Хэйни, Василий Ломаченко, Джервонта Дэвис, Райан Гарсия – кто следующий? Я хочу их всех.
Кого великие фанаты хотят видеть в поединке, в котором я буду защищать свою корону в 2022-м?» — написал Камбосос.
Напомним, последний бой Камбосос провёл с Теофимом Лопесом. Он завершился победой австралийца раздельным решением судей. В результате Лопес лишился чемпионских титулов. Изначально планировалось, что их поединок пройдёт 5 июня 2021 года, однако он был перенесён сначала на 19 июня, а затем на 14 августа из-за заражения Лопеса коронавирусом. Вскоре бой перенесли на 11 сентября, однако провести поединок в эту дату также оказалось невозможно. Тогда бой перенесли на 4 октября, а затем и на 28 ноября.
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