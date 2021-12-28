Исмаилов: всегда задавался вопросом — как бы я проявил себя в противостоянии со Шлеменко

Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов отреагировал на появление официального постера, посвящённого его бою с экс-чемпионом Bellator Александром Шлеменко.



«А вот и официальный, жгучий постер от RCC. Я всегда задавался вопросом — как бы я проявил себя в противостоянии с Сашей Шлеменко? И наконец-то я смогу ответить себе на этот вопрос, летом следующего года», — написал Исмаилов в своём «инстаграме».

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Магомеда Исмаилова в «Инстаграме».

35-летний Исмаилов выступает в MMA с 2011 года. Последний бой Магомед провёл на турнире AMC Fight Nights 105, где встречался с соотечественником Владимиром Минеевым. Поединок завершился победой Минеева.



Шлеменко провёл в 2021 году два поединка, победив единогласным решением судей соотечественника Артура Гусейнова, а также бразильца Марсио Сантоса.