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Дацик — о бое с А. Емельяненко: вся страна ждёт, кто из нас ответит за свои слова

Дацик — о бое с А. Емельяненко: вся страна ждёт, кто из нас ответит за свои слова
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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Дацик высказался о соотечественнике Александре Емельяненко, рассказав, почему бой между ними будет представлять особый интерес для общественности.

«Саша растёт, тренируется, готовится: уже не пенсионера Джеффа Монсона, к тому же травмированного, пошёл избивать, а отказался от этого боя. Вышел против реального, настоящего бойца. Да, проиграл, но проиграл сильному и настоящему бойцу в реальной схватке.

Саша растёт, форму набирает. У меня с ним никакой не спортивный интерес. У нас с ним личные отношения, ввиду чего и стал интересен этот бой. Саша там про меня наговорил, я ему наговорил.

В принципе, весь этот закус ещё с моего побега в Норвегию. Все помнят. Поэтому с тех пор вся страна ждёт бой, кто из нас ответит за свои слова», – сказал Дацик в интервью на канале TRUE GYM MMA в YouTube.

Дацик сбросил вес и крушит соперников. Кажется, у Александра Емельяненко нет шансов. Видео Дацик сбросил вес и крушит соперников. Кажется, у Александра Емельяненко нет шансов. Видео
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