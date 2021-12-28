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Шлеменко — Исмаилову: готовься хорошо

Шлеменко — Исмаилову: готовься хорошо
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Экс-чемпион Bellator, легенда отечественных смешанных единоборств Александр Шлеменко высказался о предстоящем поединке с соотечественником Магомедом Исмаиловым.

«Ну что ребята, это уже официально! Магомед, готовься хорошо», — написал Шлеменко в своём «инстаграме».

Поединок спортсменов должен состояться летом 2022 года в организации RCC.

Последний поединок Шлеменко провёл с Артуром Гусейновым. Бойцы встречались в главном событии турнира по смешанным единоборствам Eagle FC 42. Победу единогласным судейским решением праздновал Александр. Вскоре после боя Шлеменко признался, что в ходе противостояния сломал руку. В общей сложности в активе 37-летнего Шлеменко 74 поединка по правилам ММА, в которых он одержал 60 побед и потерпел 13 поражений, ещё один бой признан несостоявшимся.

Исмаилов последний бой провёл на турнире AMC Fight Nights 105, где встречался с соотечественником Владимиром Минеевым. Поединок завершился победой Минеева.

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