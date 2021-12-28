Хабиб заявил, что Умару Нурмагомедову отменили бой, не предупредив его. Он готов выступать

Экс-чемпион UFC в лёгком весе, россиянин Хабиб Нурмагомедов выступил с заявлением по случаю отмены боя его брата, Умара Нурмагомедова на турнире UFC Fight Night в Лондоне.



Ранее стало известно, что Умар снялся с поединка с представителем Уэльса Джеком Шором, который должен был состояться 19 марта.



«Братишки, бой, который был назначен в Лондоне, отменили, даже не предупредив его. В UFC сказали, что ему дадут бой на 26 марта в Вегасе. В общем, ситуация непонятная для нас. Умар вовсю готовился к бою и до сих пор готов выступить в Лондоне», — написал Хабиб в «сториз» своего «инстаграма».

Последний бой 25-летний Умар провёл в январе 2021-го, когда и состоялся его дебют в американском промоушене UFC. С помощью удушающего приёма во втором раунде Нурмагомедов победил Сергея Морозова. В активе россиянина 13 побед и ни одного поражения.