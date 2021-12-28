Назван следующий соперник Александра Романова на турнире UFC

Молдавский боец смешанных единоборств Александр Романов проведёт следующий бой с представителем Швеции Илиром Латифи. Спортсмены встретятся 20 февраля 2022 года на турнире UFC Fight Night.
Романов в последний раз сражался с американцем Джаредом Вандераа. Бой проходил на турнире UFC Вегас 39 и завершился уже во втором раунде победой Александра техническим нокаутом. Для Романова этот бой был 15-м в профессиональных смешанных единоборствах и четвёртым под эгидой UFC. На счету Романова 15 побед и ни одного поражения.
Латифи последний поединок провёл с канадцем Таннером Босером. Противостояние проходило в ночь с 5 на 6 июня по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на турнире по смешанным единоборствам UFC Вегас 28. Бой продлился все три раунда и закончился победой шведа раздельным решением судей.
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