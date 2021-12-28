«Отличный вызов». Диего Санчес высказался о предстоящем дебюте в лиге Хабиба

Бывший американский боец UFC Диего Санчес поделился мнением о предстоящем поединке с соотечественником Кевином Ли. Оба дебютируют в марте следующего года в промоушене Хабиба Нурмагомедова – Eagle FC.



«Каким отличным вызовом станет 2022 год. Я полагаюсь на бога в решимости одержать победу», — написал Санчес в своём «твиттере», добавив к тексту постер предстоящего с Ли поединка.



Санчес в последний раз сражался на UFC 253 в сентябре 2020 года, проиграв тогда единогласным решением Джейку Мэттьюсу.



Бывший претендент на титул временного чемпиона в лёгком весе Ли (18-7 ММА) был недавно уволен из UFC после неудач в 4 из 5 последних выступлений в октагоне. Вскоре после этого Ли подписал контракт с Eagle FC Хабиба Нурмагомедова, чтобы выступать в новой весовой категории промоушена 74,8 кг.