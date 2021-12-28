Арум высказался о возможном бое Бетербиева с Альваресом
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Знаменитый промоутер Боб Арум выразил сомнение относительно того, что чемпион мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артур Бетербиев проведёт следующий бой с чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом. Как считает Арум, команда Альвареса нацелена на организацию поединка с чемпионом мира в полутяжёлом весе по версии WBO Джо Смитом.
«Пока не было никаких конкретных разговоров относительно боя Сауля с Бетербиевым. Я думаю, что они могут захотеть сразиться с Джо Смитом в следующем поединке, а затем вновь рассмотреть Бетербиева, чтобы объединить титулы. Они намекали на это», — цитирует в своём «твиттере» Арума журналист Майкл Бенсон, ссылаясь на его интервью для канала iFL TV в YouTube.
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