«1000 лет назад. Сейчас». Хамзат Чимаев пошутил над тем, как изменилась Швеция

Знаменитый шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил забавный пост в «сториз» своего «инстаграма», пошутив об изменениях, которые произошли в Швеции за тысячу лет.



«Шведы 1000 лет назад. Шведы сейчас», — написал Чимаев, сопроводив текст фотографиями воинов и своим собственным снимком.

Последний бой Чимаев провёл на турнире UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом уже на четвёртой минуте первого раунда.

Ранее боец UFC Белал Мухаммад, который не раз жёстко высказывался о Хамзате, сделал очередной выпад в его адрес. Чимаев не оставил это без внимания, в скором времени отреагировав на новую колкость от Мухаммада.