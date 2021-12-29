Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«1000 лет назад. Сейчас». Хамзат Чимаев пошутил над тем, как изменилась Швеция

«1000 лет назад. Сейчас». Хамзат Чимаев пошутил над тем, как изменилась Швеция
Комментарии

Знаменитый шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил забавный пост в «сториз» своего «инстаграма», пошутив об изменениях, которые произошли в Швеции за тысячу лет.

«Шведы 1000 лет назад. Шведы сейчас», — написал Чимаев, сопроводив текст фотографиями воинов и своим собственным снимком.

Последний бой Чимаев провёл на турнире UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом уже на четвёртой минуте первого раунда.

Ранее боец UFC Белал Мухаммад, который не раз жёстко высказывался о Хамзате, сделал очередной выпад в его адрес. Чимаев не оставил это без внимания, в скором времени отреагировав на новую колкость от Мухаммада.

Новость по теме
«Не ешь много печенья на праздники». Мухаммад сделал выпад в адрес Чимаева, тот ответил
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021