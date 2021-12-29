Дана Уайт ответил на обвинения Джейка Пола

После победы в боксёрском поединке над бывшим чемпионом UFC Тайроном Вудли, YouTube-блогер Джейк Пол высказывал желание подраться с другими бойцами организации, а также обвинял её владельца Дану Уайта в употреблении наркотиков. Уайт ответил на обвинения и бросил Полу вызов.

«У меня есть предложение для Джейка Пола. Этот парень постоянно говорит, что я употребляю кокаин. Он может проверять меня на наркотики в любое время в течение следующих десяти лет, если я смогу проверять его на стероиды в ближайшие два года», – передаёт слова Уайта MMAJunkie.

Владелец UFC уверен, что Пол не примет его вызов. Также он заявил, что не собирается давать разрешение на боксёрский бой с Полом, бойцам, у которых есть действующий контракт с UFC.