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Логан Пол заявил, что Мейвезер не заплатил ему за поединок, состоявшийся в июне

Логан Пол заявил, что Мейвезер не заплатил ему за поединок, состоявшийся в июне
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В ночь с 6 на 7 июня этого года в Майами на арене Hard Rock Stadium состоялся выставочный бой между боксёром Флойдом Мейвезером и блогером Логаном Полом. Регламентом поединка было предусмотрено проведение восьми раундов по три минуты, за которые бойцы так и не выявили победителя.

Спустя более полугода с момента поединка Логан Пол заявил, что так и не получил за него гонорар и потребовал, чтобы Мейвезер заплатил положенную сумму, сообщает BJ Penn.

«Заплати мне мои деньги, чёрт возьми», – написал Пол в своём «Инстаграме», обращаясь к Мейвезеру.

В интервью перед боем Логан Пол говорил, что должен получить около $ 20 млн. и 10 процентов от платы за просмотр. Флойд Мейвезер получил $ 10 млн. и 50 процентов от pay-per-view.

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