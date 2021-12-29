Молдавский о бое с Бейдером: высока вероятность окончания боя в первом раунде

Временный чемпион Валентин Молдавский поделился эмоциями перед боем с действующим чемпионом Райаном Бейдером.
«Неплохо было бы попасть и как можно скорее закончить. Он обычно динамично начинает бои, летит вперёд, и высока вероятность того, что всё произойдёт в первом раунде», – цитирует Молдавского «Okko.mma» в своём «инстаграме».
Пресс-служба Bellator анонсировала первый номерной турнир в 2022 году. Турнир Bellator 288 состоится 29 января 2022 года в Финиксе (США). Именно на нём и сойдутся спортсмены.
Кроме того, в основном карде турнира пройдёт бой между Дэррионом Колдуэллом и Энрике Барсолой.
Напомним, Валентин Молдавский 25 июня 2021 года победил американца Тимоти Джонсона и завоевал титул временного чемпиона лиги.
Молдавский является представителем команды FedorTeam легендарного российского бойца Фёдора Емельяненко. Всего в ММА он провёл 16 боёв, победив в 15 из них. В Bellator он выиграл все шесть своих боёв.
Райан Бейдер в последнем поединке встречался с Кори Андерсоном, проиграв тому техническим нокаутом. бой проходил в полутяжёлой весовой категории в рамках полуфинала Гран-при Bellator. Напомним, титул чемпиона в полутяжёлом весе Бейдер утратил в августе 2020 года, проиграв Вадиму Немкову.
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