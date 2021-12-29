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«Такие вещи неудобно говорить». Амагов рассказал, как нокаутировал Джона Джонса

«Такие вещи неудобно говорить». Амагов рассказал, как нокаутировал Джона Джонса
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Бывший боец MMA, выступавший в UFC и Strikeforce, россиянин Адлан Амагов рассказал, как однажды нокаутировал экс-чемпиона промоушена в полутяжёлом весе, американца Джона Джонса. По словам Амагова, это случилось во время спарринга.

«Мы с ним давно не на связи. Я как из «Инстаграма» удалился, так больше не поддерживаю с ним связь. Что касается того, как я его нокаутировал, это было на спарринге. Такие вещи неудобно говорить, когда спарринги.

Я вообще никому ничего об этом не говорил. Потом Джонс сам пришёл, дал интервью и начали об этом спрашивать, звонить. Во время спарринга случился нокаут, такое бывает. Он сам хороший парень, просто иногда его заносит», — сказал Амагов на канале Hustle MMA в YouTube.

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