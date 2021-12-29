Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Оливейра встретился с Неймаром. Фото

Оливейра встретился с Неймаром. Фото
Комментарии

Действующий чемпион UFC в лёгком весе, бразилец Чарльз Оливейра разместил новый пост в своём «инстаграме», где рассказал о встрече с соотечественником, форвардом «ПСЖ» Неймаром.

«Спасибо, мой друг, за всё. Господь всегда благословит тебя. Давай будем продолжать идти к вершине», — написал Оливейра.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Оливейры в «Инстаграме».

Оливейра завоевал освобождённый россиянином Хабибом Нурмагомедовым пояс UFC в лёгком весе, победив американца Майкла Чендлера.

Последний бой Чарльз провёл с представителем США Дастином Порье. Противостояние проходило на турнире UFC 269 и завершилось победой Оливейры удушающим приёмом.

Ранее Чендлер рассказал, что считает чемпиона UFC бразильца Чарльза Оливейру лучшим бойцом в этом году.

Новость по теме
Чендлер: мы все ошибались насчёт Оливейры. Я бы вообще назвал его бойцом года
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021