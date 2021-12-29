Оливейра встретился с Неймаром. Фото

Действующий чемпион UFC в лёгком весе, бразилец Чарльз Оливейра разместил новый пост в своём «инстаграме», где рассказал о встрече с соотечественником, форвардом «ПСЖ» Неймаром.



«Спасибо, мой друг, за всё. Господь всегда благословит тебя. Давай будем продолжать идти к вершине», — написал Оливейра.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Оливейры в «Инстаграме».

Оливейра завоевал освобождённый россиянином Хабибом Нурмагомедовым пояс UFC в лёгком весе, победив американца Майкла Чендлера.



Последний бой Чарльз провёл с представителем США Дастином Порье. Противостояние проходило на турнире UFC 269 и завершилось победой Оливейры удушающим приёмом.

Ранее Чендлер рассказал, что считает чемпиона UFC бразильца Чарльза Оливейру лучшим бойцом в этом году.