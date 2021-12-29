«Его самые большие деньги». Арум назвал сумму, которую предложили Уайту за бой с Фьюри

Знаменитый промоутер Боб Арум объяснил, почему чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри едва ли проведёт поединок с Диллианом Уайтом. По словам Арума, Уайт запрашивает слишком большой гонорар за бой.



«Если он думает, что может выиграть, то пусть перестанет иметь дело с арбитражем и всяческими способами стремиться заполучить самый большой гонорар. Тайсон — настоящая легенда. В Соединённых Штатах в общем-то никто и не слышал о Диллиане Уайте. Мы предложили ему сделку в размере 25 процентов с гарантированной суммой в $ 5-5,5 млн. Но он говорит, что ему нужна восьмизначная сумма. То есть речь идёт о более десяти миллионах долларов, что исключено. Не знаю, о чём это он. Они просто жадничают. Посмотрите, сколько вы зарабатывали на протяжении всей карьеры. Это были бы, безусловно, его самые большие деньги.

Так что Тайсону просто придётся защитить титул журнала The Ring. Он сэкономит деньги на гонораре и, надеюсь, добьётся успеха. К тому времени сразятся Усик и Джошуа, после чего он подерётся с победителем этой пары. Проигравшим здесь, без всяких сомнений, будет Диллиан Уайт», — приводит слова Арума BoxingScene со ссылкой на его интервью для канала iFL TV в YouTube.