Друг Макгрегора поддел Джейка Пола из-за низких продаж платных трансляций его боя с Вудли

Боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, известный дружбой с экс-чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором, подшутил над известным блогером-боксёром Джейком Полом. Поводом для этого послужили низкие продажи PPV за реванш между Полом и 39-летним бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе Тайроном Вудли. Всего было куплено 65 000 платных трансляций.



Соответствующее фото, где изображается якобы довольный низкой суммой продаж PPV Пол, Дэнис разместил в своём «твиттере».

Фотографию можно посмотреть на странице Диллона Дэниса в «Твиттере».

Напомним, бой Пола и Вудли завершился победой Джейка нокаутом в шестом раунде. Вудли не сумел взять реванш за поражение. В первом поединке, состоявшемся в конце августа 2021 года, Пол одержал победу раздельным решением судей — 77-75, 75-77, 78-74.