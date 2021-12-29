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Обнаружены останки пропавшего бойца ММА

Обнаружены останки пропавшего бойца ММА
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Человеческие останки пропавшего бойца смешанных единоборств Дэвида Кенига были обнаружены в лесах Миссури (США). Об этом сообщает Springfield News-Leader.

Кениг, боец ММА-любитель, пропал без вести ещё зимой 2020 года. В последний раз его видели 8 февраля.

На останки Кенига наткнулся мужчина, гулявший по лесу. Позже судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что они принадлежат Дэвиду. Сообщается, что признаков каких-либо насильственных действий в отношении бойца обнаружено не было. О причине смерти пока ничего не сообщается.

В поисках пропавшего Кенига участвовало множество людей. Была развёрнута настоящая кампания с привлечением частных детективов и установкой рекламных щитов с его фотографией. После установки личности Дэвида его мать поблагодарила всех тех, кто оказывал ей помощь в это непростое время.

Фото можно посмотреть на странице truecrimewiththelmaandlouise в «Инстаграме».

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