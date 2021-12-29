Арум: Бивол — отличный боксёр, но смотреть его бои скучно
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Знаменитый промоутер Боб Арум признался, что не хотел бы организовывать поединок своего клиента, чемпиона мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артура Бетербиева с действующим чемпионом мира по версии WBA Дмитрием Биволом.
«В таком поединке не было бы ничего особенного. Бивол — очень хороший боксёр, но при этом довольно скучный. А публика хочет смотреть на такие перестрелки, как Бетербиев устроил в последнем бою с Маркусом Брауном. Повторюсь, Бивол — отличный боксёр, но смотреть бои с его участием довольно скучно», — приводит слова Арума Boxing247 со ссылкой на его интервью для канала iFL TV в YouTube.
Ранее о потенциальном бое с Биволом высказался бывший претендент на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе, россиянин Максим Власов.
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