«Два поколения». Виталий Кличко показал общее фото с сыновьями и братом Владимиром
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, мэр Киева Виталий Кличко разместил новый пост у себя в «инстаграме», показав общее фото со своими детьми Егором и Максимом, а также братом Владимиром.
«Два поколения братьев. Поздравляем с грядущими праздниками!» — подписал фотографию Виталий.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Виталия Кличко в «Инстаграме».
В последний раз Виталий Кличко проводил бой в сентябре 2012 года, победив немецкого боксёра сирийского происхождения Мануэля Чарра. В общей сложности на счету украинского боксёра 45 побед (в том числе 41 нокаутом) и два поражения.
Ранее Виталий пошутил над собственной оговоркой, которую допустил во время новогоднего поздравления.
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