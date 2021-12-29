«Два поколения». Виталий Кличко показал общее фото с сыновьями и братом Владимиром

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, мэр Киева Виталий Кличко разместил новый пост у себя в «инстаграме», показав общее фото со своими детьми Егором и Максимом, а также братом Владимиром.



«Два поколения братьев. Поздравляем с грядущими праздниками!» — подписал фотографию Виталий.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Виталия Кличко в «Инстаграме».

В последний раз Виталий Кличко проводил бой в сентябре 2012 года, победив немецкого боксёра сирийского происхождения Мануэля Чарра. В общей сложности на счету украинского боксёра 45 побед (в том числе 41 нокаутом) и два поражения.



Ранее Виталий пошутил над собственной оговоркой, которую допустил во время новогоднего поздравления.