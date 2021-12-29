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«Два поколения». Виталий Кличко показал общее фото с сыновьями и братом Владимиром

«Два поколения». Виталий Кличко показал общее фото с сыновьями и братом Владимиром
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Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, мэр Киева Виталий Кличко разместил новый пост у себя в «инстаграме», показав общее фото со своими детьми Егором и Максимом, а также братом Владимиром.

«Два поколения братьев. Поздравляем с грядущими праздниками!» — подписал фотографию Виталий.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Виталия Кличко в «Инстаграме».

В последний раз Виталий Кличко проводил бой в сентябре 2012 года, победив немецкого боксёра сирийского происхождения Мануэля Чарра. В общей сложности на счету украинского боксёра 45 побед (в том числе 41 нокаутом) и два поражения.

Ранее Виталий пошутил над собственной оговоркой, которую допустил во время новогоднего поздравления.

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