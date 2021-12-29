Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Кандидат в депутаты». Гаджиев показал новое фото Минеева крупным планом

«Кандидат в депутаты». Гаджиев показал новое фото Минеева крупным планом
Комментарии

Президент лиги смешанных единоборств AMC Fight Nights Камил Гаджиев разместил новый пост в «сториз» своего «инстаграма», показав фотографию российского бойца смешанных единоборств Владимира Минеева, сделанную крупным планом.

«Кандидат в депутаты», — подписал фото Гаджиев.

Минеев провёл последний бой на турнире AMC Fight Nights 105. Там он во второй раз встретился с соотечественником, Магомедом Исмаиловым. Бой завершился победой Владимира. Это был уже второй поединок бойцов. До того Владимир и Магомед сражались в октябре 2018 года, тогда была зафиксирована ничья. Противостояние Исмаилова и Минеева считается одним из самых принципиальных в российской индустрии ММА.

Ранее сообщалось, что Владимир стал заместителем председателя Союза десантников России.

Новость по теме
Владимир Минеев стал заместителем председателя Союза десантников России
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021