«Кандидат в депутаты». Гаджиев показал новое фото Минеева крупным планом

Президент лиги смешанных единоборств AMC Fight Nights Камил Гаджиев разместил новый пост в «сториз» своего «инстаграма», показав фотографию российского бойца смешанных единоборств Владимира Минеева, сделанную крупным планом.



«Кандидат в депутаты», — подписал фото Гаджиев.

Минеев провёл последний бой на турнире AMC Fight Nights 105. Там он во второй раз встретился с соотечественником, Магомедом Исмаиловым. Бой завершился победой Владимира. Это был уже второй поединок бойцов. До того Владимир и Магомед сражались в октябре 2018 года, тогда была зафиксирована ничья. Противостояние Исмаилова и Минеева считается одним из самых принципиальных в российской индустрии ММА.

Ранее сообщалось, что Владимир стал заместителем председателя Союза десантников России.