Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Мосгорсуд утвердил решение по депортации Чоршанбе Чоршанбиева из России

Мосгорсуд утвердил решение по депортации Чоршанбе Чоршанбиева из России
Комментарии

Мосгорсуд оставил без изменений решение по депортации таджикского бойца Чоршанбе Чоршанбиева из России, сообщает РИА-Новости.

Таким образом, сегодня решение суда вступило в законную силу и подлежит исполнению в ближайшее время. Высылки Чоршанбиев дожидается в Центре временного содержания иностранных граждан ГУМВД по Москве.

Напомним, Чоршанбиев был задержан в Москве за гонки по Лефортовскому тоннелю и езду без прав. Летом блогер записал видео езды по этому тоннелю, а затем разместил его в соцсетях. В скором времени роликом заинтересовались сотрудники полиции. 26-летнего Чоршанбе задержали, когда он ехал по МКАДу, и доставили в отдел. Как выяснилось, с собой у него не было прав российского образца. Кроме того, отсутствовала страховка ОСАГО.

«Не люблю Москву и страну в целом». За что высылают из России бойца Чоршанбе Чоршанбиева? «Не люблю Москву и страну в целом». За что высылают из России бойца Чоршанбе Чоршанбиева?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021