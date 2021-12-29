Мосгорсуд утвердил решение по депортации Чоршанбе Чоршанбиева из России

Мосгорсуд оставил без изменений решение по депортации таджикского бойца Чоршанбе Чоршанбиева из России, сообщает РИА-Новости.

Таким образом, сегодня решение суда вступило в законную силу и подлежит исполнению в ближайшее время. Высылки Чоршанбиев дожидается в Центре временного содержания иностранных граждан ГУМВД по Москве.

Напомним, Чоршанбиев был задержан в Москве за гонки по Лефортовскому тоннелю и езду без прав. Летом блогер записал видео езды по этому тоннелю, а затем разместил его в соцсетях. В скором времени роликом заинтересовались сотрудники полиции. 26-летнего Чоршанбе задержали, когда он ехал по МКАДу, и доставили в отдел. Как выяснилось, с собой у него не было прав российского образца. Кроме того, отсутствовала страховка ОСАГО.