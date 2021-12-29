Стерлинг: бой с Кори — настоящий титульник. Я должен был стать чемпионом ещё в 2020-м
Поделиться
Обладатель пояса чемпиона UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг считает, что бой между россиянином Петром Яном и бразильцем Жозе Альдо летом 2020 не должен был носить статус титульного.
«У меня и Сандхагена были более убедительные победы, чем у Яна и Альдо. Мы должны были драться за вакантный титул в любом случае, а они отдали его им из-за популярности бойцов на тот момент.
Так что мы тогда должны бороться за пояс, и я должен был стать чемпионом ещё в 2020 году. И даже фанаты, пока они не отвернулись, фальшивые фанаты, говорили, что моя встреча с Сэндхагеном — это настоящий титульный бой. И вдруг я стал ненастоящим чемпионом. Я не понимаю. Я должен был стать чемпионом с самого начала», — приводит слова Стерлинга MMAJunkie.
Комментарии
- 29 декабря 2021
-
19:07
-
18:29
-
17:53
-
16:28
-
16:12
-
15:41
-
15:12
-
14:35
-
14:12
-
13:15
-
12:33
-
11:45
-
11:02
-
10:23
-
09:37
-
09:16
-
08:54
-
07:21
-
07:03
-
06:40
-
01:06
-
00:23
- 28 декабря 2021
-
23:43
-
22:46
-
22:23
-
21:40
-
20:32
-
20:23
-
19:21
-
19:08
-
18:48
-
18:05
-
17:14
-
15:47
-
14:21
Партнерский контент