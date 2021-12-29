Стерлинг: бой с Кори — настоящий титульник. Я должен был стать чемпионом ещё в 2020-м

Обладатель пояса чемпиона UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг считает, что бой между россиянином Петром Яном и бразильцем Жозе Альдо летом 2020 не должен был носить статус титульного.

«У меня и Сандхагена были более убедительные победы, чем у Яна и Альдо. Мы должны были драться за вакантный титул в любом случае, а они отдали его им из-за популярности бойцов на тот момент.

Так что мы тогда должны бороться за пояс, и я должен был стать чемпионом ещё в 2020 году. И даже фанаты, пока они не отвернулись, фальшивые фанаты, говорили, что моя встреча с Сэндхагеном — это настоящий титульный бой. И вдруг я стал ненастоящим чемпионом. Я не понимаю. Я должен был стать чемпионом с самого начала», — приводит слова Стерлинга MMAJunkie.