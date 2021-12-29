Украинский боксёр: у Усика класс бокса посерьёзнее, чем у Владимира Кличко

Украинский боксёр Сергей Радченко рассказал о своих тренировках с Владимиром Кличко и Александром Усиком.
«С кем было сложнее на ринге во время спаррингов ‒ с Усиком или с Кличко? С Кличко. У Володи большие габариты, длина рук. По сути, он может ничего не делать — просто выставить руку, грубо говоря, джебом работать, и это уже проблема. Чтобы обойти один его джеб, мне уже нужно работать полноценно. Поэтому с ним сложнее. Габариты, вес и, понятно, класс бокса серьезный.
Но если взять класс бокса, то у Усика он даже посерьёзнее и повеселее.
Преимущество Кличко перед Сашей — габариты и то, как он умеет ими пользоваться. Потому что есть много дядек больших, но бестолковых. Володина особенность в том, что он не распылялся, а взял из своего арсенала лучшее, свои изюминки, и отточил их до совершенства. Как говорил Брюс Ли: «Я не тренирую тысячу ударов. Я тренирую один, но тысячу раз». Это про Кличко», — приводит слова Радченко Fanday.
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