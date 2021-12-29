«Найдите 10 отличий». Хамзат Чимаев выложил фото с Адланом Амаговым

Знаменитый шведский боец чеченского происхождения Хамзат Чимаев разместил в своём «инстаграме» фотографию с Адланом Амаговым.

«Найдите 10 отличий», — написал Чимаев.

Публикация доступна в «инстаграме» Хамзата Чимаева.

Последний бой Чимаев провёл на турнире UFC 267, где ему противостоял представитель Китая Ли Джинлианг. Хамзат победил своего соперника удушающим приёмом уже на четвёртой минуте первого раунда.

Ранее боец UFC Белал Мухаммад, который не раз жёстко высказывался о Хамзате, сделал очередной выпад в его адрес. Чимаев не оставил это без внимания, в скором времени отреагировав на новую колкость от Мухаммада. Оба спортсмена регулярно обмениваются фразами в социальных сетях и выражают желание подраться друг с другом.