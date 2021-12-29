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«Мне его жалко. Хороший парень». Адлан Амагов высказался об Александре Емельяненко

«Мне его жалко. Хороший парень». Адлан Амагов высказался об Александре Емельяненко
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Бывший боец MMA, выступавший в UFC и Strikeforce россиянин Адлан Амагов дал комментарий по поводу своего соотечественника Александра Емельяненко.

«Александр сам мне позвонил. Он собирал команду. Когда я был на сборах в Санкт-Петербурге, жил у него в квартире. Он ко мне, как к младшему брату — в любое время, говорит: «холодильник твой». Он мне отдельную комнату выделил. Мне его жалко. На самом деле он хороший парень, просто иногда его заносит. На самом деле жалко его. Если он позвонит мне и попросить помочь, я, конечно, помогу в любое время. Я у него дома жил, тогда он мне очень помог. Мне повезло, что я попал к нему в команду. Если бы я к нему не попал, может, у меня не получилось бы», — сказал Амагов на YouTube-канале Hustle MMA.

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