Дана Уайт высказался по поводу будущего Фрэнсиса Нганну в UFC

Президент UFC Дана Уайт рассказал о своей встрече с чемпионом лиги Фрэнсисом Нганну.

«Мы с Фрэнсисом встретились недавно за ужином и хорошо поговорили. У него не закончится контракт, если он выиграет этот бой с Ганом. После этого у него будет ещё как минимум один бой с нами.

Я думаю, что Фрэнсис тоже был введен в заблуждение некоторыми не очень умными людьми. Это сильно мешает, когда за тобой стоят люди, которые ни хрена не понимают, о чём говорят.



Этот спорт доставляет мне удовольствие, мне нравится этим заниматься. Вопреки сложившемуся мнению, мы сделали многих людей очень богатыми. Если вы не хотите быть здесь, не проблема, уходите и не создавайте лишней шумихи. Это все взрослые мужчины и женщины, и каждый должен принимать свои собственные решения в жизни самостоятельно», – приводит слова Уайта BJ Penn.