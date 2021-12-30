Дана Уайт высказался по поводу будущего Фрэнсиса Нганну в UFC

Президент UFC Дана Уайт рассказал о своей встрече с чемпионом лиги Фрэнсисом Нганну.
«Мы с Фрэнсисом встретились недавно за ужином и хорошо поговорили. У него не закончится контракт, если он выиграет этот бой с Ганом. После этого у него будет ещё как минимум один бой с нами.
Я думаю, что Фрэнсис тоже был введен в заблуждение некоторыми не очень умными людьми. Это сильно мешает, когда за тобой стоят люди, которые ни хрена не понимают, о чём говорят.
Этот спорт доставляет мне удовольствие, мне нравится этим заниматься. Вопреки сложившемуся мнению, мы сделали многих людей очень богатыми. Если вы не хотите быть здесь, не проблема, уходите и не создавайте лишней шумихи. Это все взрослые мужчины и женщины, и каждый должен принимать свои собственные решения в жизни самостоятельно», – приводит слова Уайта BJ Penn.
- 30 декабря 2021
-
00:53
-
00:32
- 29 декабря 2021
-
23:29
-
22:56
-
21:26
-
20:22
-
19:07
-
18:29
-
17:53
-
16:28
-
16:12
-
15:41
-
15:12
-
14:35
-
14:12
-
13:15
-
12:33
-
11:45
-
11:02
-
10:23
-
09:37
-
09:16
-
08:54
-
07:21
-
07:03
-
06:40
-
01:06
-
00:23
- 28 декабря 2021
-
23:43
-
22:46
-
22:23
-
21:40
-
20:32
-
20:23
-
19:21