Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Дана Уайт высказался по поводу будущего Фрэнсиса Нганну в UFC

Дана Уайт высказался по поводу будущего Фрэнсиса Нганну в UFC
Комментарии

Президент UFC Дана Уайт рассказал о своей встрече с чемпионом лиги Фрэнсисом Нганну.

«Мы с Фрэнсисом встретились недавно за ужином и хорошо поговорили. У него не закончится контракт, если он выиграет этот бой с Ганом. После этого у него будет ещё как минимум один бой с нами.

Я думаю, что Фрэнсис тоже был введен в заблуждение некоторыми не очень умными людьми. Это сильно мешает, когда за тобой стоят люди, которые ни хрена не понимают, о чём говорят.

Этот спорт доставляет мне удовольствие, мне нравится этим заниматься. Вопреки сложившемуся мнению, мы сделали многих людей очень богатыми. Если вы не хотите быть здесь, не проблема, уходите и не создавайте лишней шумихи. Это все взрослые мужчины и женщины, и каждый должен принимать свои собственные решения в жизни самостоятельно», – приводит слова Уайта BJ Penn.

Новость по теме
Нганну — про бой с Ганом: я буду тем человеком, который остановит этот хайп
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021