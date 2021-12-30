Ломаченко: Дэвиса ставят только на бои, которые он может выиграть

Украинский боксёр Василий Ломаченко считает, что Mayweather Promotions будет ставить Джервонту Дэвиса только на те поединки, которые он может выиграть.
«Они проводят бои только с теми парнями, которых, по их мнению, он может одолеть», — сообщил бывший чемпион мира в трёх весовых категориях репортёрам Вoxing Insider.
Поскольку Ломаченко полностью уверен, что команда Дэвиса будет ставить его только в благоприятные поединки, украинец не считает, что бой между ними состоится.
В настоящее время целью Ломаченко является завоевание всех четырех мировых титулов в легком весе. В общей сложности в активе Василия Ломаченко 16 побед (из них 11 нокаутом) и 2 поражения. Последнюю победу он праздновал 12 декабря 2021 года, когда одолел представителя Ганы Ричарда Комми.
Напомним, 29 декабря по опросу Центра экономических и политических исследований имени Разумкова Ломаченко вошёл в список кандидатов на пост президента Украины среди лиц, не являющихся политиками.
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