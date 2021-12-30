Малик Скотт: Александр Усик победит эту «уязвимую» версию Тайсона Фьюри

40-летний известный американский бывший боксёр тяжёлой весовой категории Малик Скотт, ныне тренирующий соотечественника Деонтея Уайлдера считает, что если бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоится, то выиграет Усик.
Он сказал, что то, как Фьюри дерётся сейчас, напоминает медведя гризли, который сцепился с другим себе подобным, и это не сработает против хорошо обученного Усика, который пришёл из советской системы.
«Так что, если бы я ставил на это, я бы поставил на то, что Усик победит Тайсона Фьюри, особенно этого Тайсона Фьюри, потому что этот Тайсон Фьюри гораздо более уязвим и легче поддаётся ударам, чем любой Тайсон Фьюри до этого», — передал слова Малика boxingnews24 со ссылкой на ESNews.
Малик сказал, что в ударах Усика больше жала, чем кажется на первый взгляд. Он подчеркнул, что Усик обладает коварной силой на ринге.
Интересно, что Малик отметил, что старый стиль боя Фьюри против Владимира Кличко в 2015 году и Уайлдера в их первом бою в 2018 году был бы скорее проблемой для Усика.
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