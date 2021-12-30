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Тедди Атлас: У Шона О'Мэлли есть все задатки звезды. У него будут привилегии в UFC

Тедди Атлас: У Шона О'Мэлли есть все задатки звезды. У него будут привилегии в UFC
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Знаменитый американский тренер по боксу Тедди Атлас поделился мнением об американском бойце UFC Шоне О'Мэлли.

«У Шона О'Мэлли есть все задатки звезды. У него интересная внешность, он харизматичен и умён, но, главное, он умеет драться.

Мы, конечно, хотели бы видеть его в бою с проверенным бойцом, но давайте будем реалистами, у таких, как он, всегда будут привилегии в UFC. Парень может приносить хорошие деньги организации, потенциально становясь таким же медийным как Конор Макгрегор, а такие бойцы часто получают соперников послабее. И мне кажется, что Шон попадает под эту категорию. UFC используют его, чтобы помочь своему бренду», — приводит слова Атласа

В ночь на 12 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на «Ти-Мобайл Арене» проходил турнир UFC 269. В рамках основного карда американец Шон О'Мэлли победил бразильца Раулиана Пэйву.

Поединок продлился всего один раунд. Шон О'Мэлли одержал победу техническим нокаутом.

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