«Пусть миром правит любовь». Сергей Харитонов спел в караоке

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов выложил в «сториз» своего «инстаграма» видео, в котором он поёт в караоке.
Харитонов выступит на турнире Eagle FC Хабиба Нурмагомедова в США. Россиянин заменит в главном событии турнира Антониу Силву, который не сможет принять участия в соревнованиях.
Соперником Харитонова будет голландский боксёр Тайрон Спонг. Их бой возглавит спортивное мероприятие. Бой состоится на дебютном турнире Eagle FC в США. Соревнования запланированы на 28 января и должны пройти в Майами.
Ранее сообщалось, что в лиге Хабиба выступит также бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе, прославленный боец Рашад Эванс, который принял решение возобновить карьеру. Ожидается, что боец сразится на том же турнире. Соперник Эванса пока не называется.
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