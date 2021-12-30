Спортивный центр Игоря Алтушкина побил медальные рекорды

Несмотря на введение QR-кодов для посещения спортивных центров и ограничения на проведение соревнований, количество людей, уделяющих внимание своему здоровью, постоянно растёт. В период пандемии здоровье становится главным активом человека. При этом, жители Екатеринбурга чаще выбирают единоборства и функциональные тренировки, а не классический фитнес и отдают предпочтение посещению Академии РМК, основанной Игорем Алтушкиным.



«Последние два года вернули интерес людей к спорту. Точнее даже, к здоровому образу жизни. Сейчас здоровье становится одним из активов человека, поэтому затраты на посещение спортивных центров и клубов люди рассматривают как инвестицию. Такая смена взглядов отразилась на развитии массового спорта, когда человек выбирает для себя какое-то направление и занимается на простом, любительском уровне – это касается игровых видов спорта, контактных, кроссфита и так далее», — говорит министр спорта физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.



И если в прошлом году взрослые проявляли максимальный интерес к ММА, то сейчас больше обращают внимание на узкоспециализированные дисциплины, где не требуется многофункциональность – бразильское джиу-джитсу, грэпплинг, кикбоксинг. Детей приводят в классические виды – карате, дзюдо и бокс.



«Несмотря на ограничения, у нас произошёл внушительный прирост клиентов – на конец прошлого года было около 1300 спортсменов, сейчас – 1700. Больше половины из них – дети. На некоторые направления уже идёт запись через листы ожидания, потому что единоборства стали новым фитнесом в нашем городе», — говорит генеральный директор Академии единоборств РМК Евгений Звездников.

Организаторы соревнований моментально отреагировали на спрос – сейчас в Екатеринбурге к традиционным турнирам добавились соревнования для новичков. Так, спортсмены Академии единоборств РМК за прошедший год завоевали 672 медали (в прошлом было 434). Стоит выделить семь золотых медалей чемпионата Европы по Киокусинкай карате – уральцы забрали почти весь пьедестал и стали лучшими, и ещё одно серебро на европейском первенстве по боксу от молодого Руслана Пирова – он может стать одним из участников предстоящей Летней Универсиады в Екатеринбурге.



Что касается профессионального спорта, то самым серьёзным достижением можно назвать победу Петра Яна над Кори Сэндхагеном в поединке за временный титул UFC.