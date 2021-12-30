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Артур Бетербиев стал гостем Академии единоборств РМК

Артур Бетербиев стал гостем Академии единоборств РМК
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Боец ACA Иван Штырков, представляющий клуб «Архангел Михаил» выложил совместную фотографию с чемпионом мира по версиям WBC и IBF в полутяжёлом весе Артуром Бетербиевым.

«Сегодня Академию Единоборств РМК посетил один из самых мощных и доминирующих боксёров своего дивизиона Артур Бетербиев», — написал Штырков.

Публикация доступна в «инстаграме» Ивана Штыркова.

Последний бой Бетербиев провёл с американцем Маркусом Брауном. Поединок прошёл в ночь на 18 декабря по московскому времени на турнире по профессиональному боксу в Монреале (Канада) и завершился победой россиянина нокаутом в девятом раунде. Для Артура это была уже пятая защита титула по версии IBF и вторая защита пояса WBC. Всего на счету российского боксёра теперь 17 побед в 17 поединках, все бои он выиграл нокаутом.

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