Поединок между Усиком и Джошуа признан событием года по версии издания The Ring

The Ring выбрало главное событие 2021 года. Им стал поединок между украинцем Александром Усиком и представителем Великобритании Энтони Джошуа.
Напомним, Усик стал чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO после уверенной победы над Энтони Джошуа единогласным решением судей. После этого Джошуа активировал пункт контракта о возможном реванше и хочет вернуть себе чемпионские пояса. По предварительной информации, второй поединок Джошуа — Усик состоится в феврале-марте 2022 года.
Следом в рейтинге американского издания расположились бои Сауля Альвареса с Билли Джо Сондерсом, Тайсона Фьюри с Деонтеем Уайлдером, Сауля Альвареса с Калебой Плантом и Теренса Кроуфорда с Шоном Портером.
Ранее Усик предположил, что если они ещё раз встретятся с Джошуа, то британец полностью изменит свою стратегию.
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