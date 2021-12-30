Поединок между Усиком и Джошуа признан событием года по версии издания The Ring

The Ring выбрало главное событие 2021 года. Им стал поединок между украинцем Александром Усиком и представителем Великобритании Энтони Джошуа.

Напомним, Усик стал чемпионом мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO после уверенной победы над Энтони Джошуа единогласным решением судей. После этого Джошуа активировал пункт контракта о возможном реванше и хочет вернуть себе чемпионские пояса. По предварительной информации, второй поединок Джошуа — Усик состоится в феврале-марте 2022 года.

Следом в рейтинге американского издания расположились бои Сауля Альвареса с Билли Джо Сондерсом, Тайсона Фьюри с Деонтеем Уайлдером, Сауля Альвареса с Калебой Плантом и Теренса Кроуфорда с Шоном Портером.

Ранее Усик предположил, что если они ещё раз встретятся с Джошуа, то британец полностью изменит свою стратегию.